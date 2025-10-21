Festa del Cinema di Roma il commovente racconto di Eleonora Daniele sul fratello scomparso
Alla Festa del Cinema di Roma, Eleonora Daniele si è lasciata andare a un ricordo commosso del fratello Luigi. Un messaggio di grande affetto per chi come la sua famiglia si è trovata ad affrontare lo spettro dell’autismo. La nota conduttrice ha dimostrato la solita sensibilità, commuovendosi nel racconto su Luigi affetto da autismo, per l’appunto, e tragicamente scomparso. .(ANSA) CityRumors.it “ Di Luigi mi sono occupata come una mamma, ero la sorella maggiore, sei anni più grande. Dopo la sua morte ho pensato che era importante continuare a lottare, è quello che avrebbe voluto lui”, così la donna ha spiegato le sue forti emozioni legate all’adorato fratello. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Argomenti simili trattati di recente
L'attrice alla Festa del Cinema di Roma per presentare al pubblico il film "Die My Love" - facebook.com Vai su Facebook
Festa cinema Roma, Mollicone: “Torni ad essere una Festival non più solo una semplice festa” - Il Sole 24 ORE - X Vai su X
Festa del Cinema di Roma: Linklater, Ramsay e Guerritore tra omaggi, star e déjà-vu - Alla Festa del Cinema di Roma brillano Linklater, Ramsay e Guerritore, ma tra omaggi e glamour cresce il rischio déjà- Segnala agrpress.it
Alla Festa del Cinema di Roma si parla di Palestina con un commovente documentario - Il racconto della Palestina nel documentario Put your soul on your band and walk: ecco cosa è successo alla Festa del Cinema di Roma ... Secondo exibart.com
Angelina Jolie alla Festa del Cinema di Roma 2025: il look dark chic con abito cappa e ankle boots di vernice - Tra le attrici più internazionali più attese della kermesse, Angelina Jolie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 stupisce con un look elegante e misterioso allo stesso tempo ... vogue.it scrive