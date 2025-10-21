Festa del Cinema di Roma il commovente racconto di Eleonora Daniele sul fratello scomparso

Alla Festa del Cinema di Roma, Eleonora Daniele si è lasciata andare a un ricordo commosso del fratello Luigi. Un messaggio di grande affetto per chi come la sua famiglia si è trovata ad affrontare lo spettro dell’autismo. La nota conduttrice ha dimostrato la solita sensibilità, commuovendosi nel racconto su Luigi affetto da autismo, per l’appunto, e tragicamente scomparso. .(ANSA) CityRumors.it “ Di Luigi mi sono occupata come una mamma, ero la sorella maggiore, sei anni più grande. Dopo la sua morte ho pensato che era importante continuare a lottare, è quello che avrebbe voluto lui”, così la donna ha spiegato le sue forti emozioni legate all’adorato fratello. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

