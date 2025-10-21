Festa del Cinema di Roma Day 7 | il programma di oggi

Roma, 21 ottobre 2025 – Dalla masterclass di Brian Selznick alla proiezione di Hamnet di Chloé Zhao, passando per la nuova serie di Luca Miniero e la docuserie Uncovered Rome: la settima giornata della Festa del Cinema di Roma 2025 propone un ricco calendario di incontri, anteprime e omaggi, tra cinema d’autore, documentari e grandi protagonisti internazionali. Brian Selznick protagonista della Masterclass “Sogni e disegni”. Alle 16:30 nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la giornata si apre con la masterclass “ Sogni e disegni ” tenuta da Brian Selznick, autore e illustratore celebre per “ La straordinaria invenzione di Hugo Cabret ”, da cui è tratto il film premio Oscar® di Martin Scorsese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it