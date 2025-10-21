Festa del Cinema di Roma Day 7 | il programma di oggi
Roma, 21 ottobre 2025 – Dalla masterclass di Brian Selznick alla proiezione di Hamnet di Chloé Zhao, passando per la nuova serie di Luca Miniero e la docuserie Uncovered Rome: la settima giornata della Festa del Cinema di Roma 2025 propone un ricco calendario di incontri, anteprime e omaggi, tra cinema d’autore, documentari e grandi protagonisti internazionali. Brian Selznick protagonista della Masterclass “Sogni e disegni”. Alle 16:30 nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la giornata si apre con la masterclass “ Sogni e disegni ” tenuta da Brian Selznick, autore e illustratore celebre per “ La straordinaria invenzione di Hugo Cabret ”, da cui è tratto il film premio Oscar® di Martin Scorsese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Approfondisci con queste news
Alla Festa del Cinema di Roma, Monica Guerritore presenta “Anna”, il film che celebra l’eredità e la forza di Anna Magnani Ambientato a Roma nel 1956, il film racconta una notte sospesa tra speranza e malinconia: quella in cui Magnani, in attesa della chia Vai su Facebook
Festa cinema Roma, Mollicone: “Torni ad essere una Festival non più solo una semplice festa” - Il Sole 24 ORE - X Vai su X
Festa del Cinema di Roma, Daniel Day-Lewis: “Mi ero ritirato per la pressione. Ma forse non è finita qui” - Dopo otto anni di silenzio, il tre volte premio Oscar ha scelto di riapparire sul grande schermo in Anemone ... cinematographe.it scrive
Festa del Cinema, Day 5: c'è Il Falsario con Castellitto. Il cinema racconta Roma, da San Lorenzo a Mr. Ok - Da Sbrigàte con Claudia Gerini ad Anatomia di un grande sogno che ci porta nel Rione San Lorenzo. Da romatoday.it
Alla Festa del Cinema di Roma il ritorno di Daniel Day-Lewis con “Anemone” - Presentato nella sezione Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma, “Anemone” segna il ritorno del premio Oscar dopo otto anni. Segnala tg24.sky.it