Claudio Amendola era tra i presenti oggi sul red carpet della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma per portare sul palcoscenico il film Fuori la verità. Personaggio amatissimo dal pubblico tornerà in tv con il ritorno della mitica famiglia Cesaroni, oggi però era presente per parlare di cinema. (ANSA) cityrumors.it “Al di là del milione in palio è difficile essere assolutamente liberi di dire la verità. La verità quando riesci a dirla è assolutamente liberatoria, ti liberi di un peso. Sono peggio le bugie, portarle dentro ti sfonda “, spiega così Claudio Amendola ai microfoni di CityRumors andando ad approfondire le tematiche del film Fuori la verità di Davide Minnella dove ha recitato. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Festa del Cinema di Roma, Claudio Amendola su Fuori la verità: “Ti rende libero”