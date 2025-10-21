Festa del Cinema di Roma Brunori Sas su Il tempo delle noci | La famiglia è importante anche troppo

Tra i presenti oggi alla Festa del Cinema di Roma c’era anche Brunori Sas per presentare il docu-film Il tempo delle noci diretto da Giacomo Triglia. Ancora una volta il cantautore ha dimostrato tutto il suo affetto per la famiglia, evidenziando quelli che sono i suoi valori e svelando alcuni particolari del lavoro a cui ha preso parte. (ANSA) CityRumors.it “La paternità è uno degli elementi che emergono, non solo perché si parla di famiglia. Mi definisco un familista morale, non amorale. Vengo da una terra in cui la famiglia è importante, anche troppo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Festa del Cinema di Roma, Brunori Sas su Il tempo delle noci: “La famiglia è importante, anche troppo”

