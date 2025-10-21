Festa del Cinema di Roma 2025 | il make-up easy glow di Luisa Ranieri e le pagelle dei beauty look in settima serata
Sul red carpet, ormai, a farsi notare sono i look più minimali, quelli che fanno sembrare se stesse ma più belle e in settima serata ne abbiamo visti di diversi. Votateli con noi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Uno dei registi più audaci e innovativi del nuovo millennio: in occasione della proiezione della sua ultima opera, Richard Linklater ha ricevuto anche il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma Un riconoscimento meritato, per un artista che non s - facebook.com Vai su Facebook
Festa cinema Roma, Mollicone: “Torni ad essere una Festival non più solo una semplice festa” - Il Sole 24 ORE - X Vai su X
Festa del Cinema di Roma 2025, il programma: tutto ciò da sapere sulla 20esima edizione - Dal 15 al 26 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone c'è la Festa del Cinema di Roma 2025: quest'anno è la 20esima edizione della kermesse ... Riporta vogue.it
Festa del cinema di Roma, si ride con «Il grande Boccia» il peggior regista del nostro cinema - Incarnato con bella empatia da Ricky Memphis, il film racconta la scommessa più azzardata (e vera) del regista romano, girare quattro peplum insieme ... Scrive corriere.it
Festa del Cinema di Roma, Richard Linklater riceve il premio alla carriera - Richard Linklater è stato insignito oggi con il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma, un riconoscimento che celebra una carriera caratterizzata dalla capacità di fondere sperimentazione ... Da tg24.sky.it