Festa del Cinema Day 7 | arriva La preside La Capitale è raccontata in Uncovered Rome e Stella Gemella

Un ricco programma di film, red carpet e incontri speciali compone la giornata di martedì 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e gli altri luoghi della Festa. Dalle ore 16:30 nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la Festa del Cinema. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondisci con queste news

Alla Festa del Cinema di Roma, Monica Guerritore presenta “Anna”, il film che celebra l’eredità e la forza di Anna Magnani Ambientato a Roma nel 1956, il film racconta una notte sospesa tra speranza e malinconia: quella in cui Magnani, in attesa della chia Vai su Facebook

Festa cinema Roma, Mollicone: “Torni ad essere una Festival non più solo una semplice festa” - Il Sole 24 ORE - X Vai su X

Festa del Cinema di Roma, Daniel Day-Lewis: “Mi ero ritirato per la pressione. Ma forse non è finita qui” - Dopo otto anni di silenzio, il tre volte premio Oscar ha scelto di riapparire sul grande schermo in Anemone ... Secondo cinematographe.it

Festa del Cinema di Roma, Day 6: arriva il primo film su Anna Magnani. Jennifer Lawrence sul red carpet - Monica Guerritore porta "Anna", film su Anna Magnani di cui è regista e interprete. Riporta romatoday.it

Festa del Cinema di Roma, le pagelle look: Andrea Arcangeli vero divo (9), Giulia Michelini sensuale (7). Pietro Castellitto? Sposo triste (5) - Al quinto giorno della Festa del Cinema di Roma è andato in scena un red carpet da applausi, grazie al cast de "Il Falsario". Lo riporta leggo.it