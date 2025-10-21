Festa del cinema Claudio Bisio | Roma mi piace ma a piccole dosi Quando devo lavorare sul serio torno su

Claudio Bisio scherza sul red carpet della Festa del Cinema, ospite - insieme a Massimiliano Bruno, Cristiana Capotondi, Diana Del Bufalo, Caterina Guzzanti, Francesco Montanari e Nicola Nocella - al Best Movie Worlds, il gala benefico del festival.Alla domanda sul suo rapporto con la Capitale il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

