Ferrari colpo di scena | arriva la rivelazione di Hamilton dopo Austin
Segnali di ripresa in casa Ferrari dopo le ultime difficoltà. Nel Gran Premio degli Stati Uniti si è vista una squadra piuttosto competitiva. Nell’ultimo Gran Premio negli Stati Uniti la Ferrari almeno ci ha provato. In una stagione davvero nefasta Leclerc ha raggiunto il podio e il compagno di squadra Lewis Hamilton ha lottato contro le McLaren fino alla fine, riuscendo tra l’altro a tenere dietro il leader del Mondiale Oscar Piastri. La Ferrari non ha ambizioni da titolo ma come ammesso da Vasseur vorrebbe migliorare la sua posizione in classifica e lo stesso vale per i suoi due piloti. Ferrari e la rivelazione di Hamilton sull’ultimo giro. 🔗 Leggi su Sportface.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il monegasco riaccende di colpo le speranze della Ferrari arrivando a un soffio dalla prima fila. Semaforo verde alle 21:00 Vai su Facebook
I problemi ai freni in casa #Ferrari non hanno colpito solo #Hamilton, che ha dovuto alzare di colpo il piede negli ultimi due giri, ma anche #Leclerc. Durante tutta la gara, il monegasco ha dovuto fare un ampio Lift and Coast e continui cambi di bilanciamento - X Vai su X