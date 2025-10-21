Ferrari | chi è Antonio Fuoco L' italiano che sostituirà Hamilton nelle Libere del Messico
Città del Messico (Messico) 21 ottobre 2025 - Un giorno di riposo extra per Lewis Hamilton, in accordo con le regole della FIA. La federazione internazionale richiede a ogni squadra di lasciare una delle due vetture a disposizione di un rookie, di un debuttante, in date sessioni stagionali e per la Ferrari saranno le FP1 del Gran Premio del Messico. Il sette volte Campione del Mondo infatti non salirà sulla sua numero 44, al suo posto ci sarà il calabrese Antonio Fuoco. Per il pilota italiano non si tratterà della prima volta in una monoposto di Formula 1, avendo più volte ricoperto il ruolo di tester sempre con la Ferrari in passato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
