Ferrari acquistata con assegni falsi | tra i sette truffatori anche un lecchese

Sette persone denunciate per truffa aggravata in concorso, una Ferrari del valore di 165mila euro sequestrata in Romania e un lecchese coinvolto nell'inchiesta. È il risultato di un'indagine coordinata dalla procura di Perugia che ha smascherato un sofisticato sistema di raggiro basato su assegni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

