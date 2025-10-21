fermignanese perfetta

In una classifica molto corta (undici squadre in 4 punti) c’è una nuova capolista: l’ Osimana. La settimana giornata del girone d’andata ha registrato la sconfitta di Urbania e K Sport (la seconda consecutiva) e le vittorie di Urbino e Fermignanese. Successo di misura ma importante per la Fermignanese contro la K Sport Montecchio Gallo. "Siamo molto felici per la risposta che tutto il gruppo ci ha dato dopo una settimana difficile – commenta il dg dei lanieri Silvio Cerpolini – dove abbiamo dovuto digerire la sconfitta a Monte San Giusto e alcuni torti arbitrali. Complimenti al mister e a tutto lo staff per la preparazione e lettura della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

