fermiamo i barbari della domenica

Roma, 21 ottobre 2025 – Giovanni Arpino – che era anche uno scrittore da premio Strega – li chiamava barbari. Barbari della domenica. Lo scrisse all’indomani della morte di Vincenzo Paparelli all’Olimpico (28 ottobre 1979, dieci anni dopo sarebbe arrivata la legge che introduceva il Daspo, anche se l’acronimo sarebbe spuntato più tardi). Quella domenica un razzo fu lanciato da una Curva all’altra, durante il derby Roma-Lazio, e perse la vita un tifoso laziale che era andato allo stadio solo per vedere una partita di calcio. Raffaele Marianella non era un tifoso ed è stato ucciso in una domenica di (presunto) sport. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

