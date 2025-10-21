Fermati 180 tifosi del Napoli nel centro città | alta tensione alla vigilia di PSV-Napoli
Notte movimentata a Eindhoven, dove circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati dalla polizia olandese nel centro cittadino, alla vigilia della partita di Champions League contro il PSV Eindhoven. A riportarlo è la stampa dei Paesi Bassi, citando fonti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
L'#assalto al #pullman dei tifosi del #PistoiaBasket, costato la vita ad un autista. Una spedizione punitiva organizzata da un gruppo di sostenitori del Rieti: fermati 3 ultras di estrema destra, gravi gli indizi di colpevolezza. Claudio Vigolo #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Assalto al pullman dei tifosi del #PistoiaBasket. Fermati tre ultrà della curva Terminillo della Sebastiani Rieti. Due di loro sono conosciuti come legati all'estrema destra. L'accusa è omicidio volontario per la morte dell'autista colpito da un masso. - X Vai su X
