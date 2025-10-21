Fermati 180 tifosi del Napoli nel centro città | alta tensione alla vigilia di PSV-Napoli

Teleclubitalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte movimentata a Eindhoven, dove circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati dalla polizia olandese nel centro cittadino, alla vigilia della partita di Champions League contro il PSV Eindhoven.   A riportarlo è la stampa dei Paesi Bassi, citando fonti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

fermati 180 tifosi del napoli nel centro citt224 alta tensione alla vigilia di psv napoli

© Teleclubitalia.it - Fermati 180 tifosi del Napoli nel centro città: alta tensione alla vigilia di PSV-Napoli

Argomenti simili trattati di recente

fermati 180 tifosi napoliCirca 180 tifosi del Napoli fermati dalla Polizia a Eindhoven - Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati ieri sera nel centro di Eindhoven: lo riferisce la stampa nederlandese che cita fonti di polizia locale. Da ansa.it

fermati 180 tifosi napoliChampions League: Circa 180 tifosi del Napoli arrestati nel centro di Eindhoven - Citando fonti di polizia locale, la stampa nederlandese afferma che circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati stanotte nel centro di Eindhoven. Lo riporta ansa.it

fermati 180 tifosi napoliEindhoven, 180 tifosi del Napoli arrestati preventivamente: comportamenti potenzialmente pericolosi. Interviene Tajani - Nessun disordine o scontro, ma le autorità hanno agito per prevenire incidenti. Come scrive italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Fermati 180 Tifosi Napoli