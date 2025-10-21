Ferma condanna della violenza che ha causato la morte di un cane durante la rissa al Pionta

Arezzo, 21 ottobre 2025 – "Esprimo innanzitutto la sua più ferma e totale condanna dell'episodio di violenza avvenuto al Pionta, una rissa che manifesta ancora una volta il degrado prima di tutto morale di certe persone" le parole dell'assessore Carlettini. "Purtroppo, l'episodio ha anche registrato un tragico e inaccettabile epilogo: la morte di un cane, colpito nel corso del tafferuglio. L'incidente, oltre a rappresentare un grave atto di turbativa dell'ordine pubblico, evidenzia un livello di crudeltà che non può essere tollerato. La morte dell'animale, innocente vittima di una violenza gratuita, ha destato dolore tra i proprietari e indignazione in tutti coloro che amano gli animali.

