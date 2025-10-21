Ferie non godute docenti | 6mila euro di indennizzo a Napoli

Il Tribunale di Napoli ha stabilito un importante precedente per i docenti precari con la sentenza N.72902025. Riconosciuto un risarcimento di 6.000 euro a un'insegnante per le ferie non godute al termine di un contratto a termine. Questa decisione rafforza la parità di trattamento tra supplenti e personale di ruolo, applicando principi consolidati.Il principio europeo sulla monetizzazione delle ferieLa recente decisione del Tribunale campano si inserisce in un solco giuridico ormai consolidato. Il diritto alle ferie annuali retribuite è considerato un principio fondamentale e irrinunciabile del diritto del lavoro. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Ferie non godute docenti: 6mila euro di indennizzo a Napoli

