Si chiama Tommaso Paccagnini ha 24 anni ed è il nuovo principe delle Feriae Matricularum 2026, è contradaiolo del Drago ed è il sesto Principe della Contrada di Camporegio, l’ultimo era stato Riccardo Maria Mazzi nel 2018. "Un’emozione grandissima, darò il massimo per regalare agli studenti un anno indimenticabile – afferma Tommaso, detto "Pacca" – sono molto contento e consapevole che fare il Principe vuol dire avere grandi responsabilità". Un’annata molto importante che vede già da subito protagonisti i goliardi: "Partiamo già da questo venerdì, con presentazione Motto e Stemma al Nannini Conca d’oro – continua – poi andiamo avanti con la festa di Halloween la settimana dopo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Feriae Matricularum ’Pacca’ il nuovo principe: "Bella responsabilità"