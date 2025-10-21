Femminicidio Pamela Genini oggi camera ardente a Villa D' Almè | funerali il 24 ottobre
Da questo pomeriggio e per i prossimi due giorni sarà aperta la camera ardente di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin. L’ultimo saluto alla ragazza avverrà a Villa D'Almè in provincia di Bergamo, in attesa dei funerali che, inizialmente previsti per giovedì, sono invece stati posticipati alle 10,30 di venerdì 24 ottobre. Le esequie saranno celebrate nella chiesa parrocchiale di Strozza, in provincia di Bergamo. Al termine della Messa il feretro sarà tumulato nel cimitero del paese bergamasco dove Pamela era cresciuta. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
