femminicidio di ripaberarda emanuela ammazzata di botte il marito davanti al giudice

Una tragedia annunciata, maturata tra le mura domestiche e culminata in una notte di orrore. Così è finita la vita di Emanuela Massicci, uccisa il 19 dicembre 2024 a Castignano, nella frazione di Ripaberarda, dal marito Massimo Malavolta, oggi in carcere con l’accusa di omicidio pluriaggravato, conseguenza dei reati di maltrattamenti, lesioni e tortura. Di questa terribile vicenda si occuperà giovedì il giudice delle udienze preliminari di Ascoli a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura. Secondo la ricostruzione della magistratura, Emanuela ha vissuto per mesi un incubo fatto di percosse, umiliazioni e privazioni, sotto gli occhi dei due figli piccoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

