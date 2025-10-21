Femminicidio Cecchettin | Turetta libero a 48 anni a 32 potrà chiedere permessi premio
Tra meno di dieci anni l’assassino della studentessa di Vigonovo potrà chiedere di passare le festività con i familiari. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Il Corriere della Sera pubblica la lettera inviata da Filippo Turetta, condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, a Procura e giudici Vai su Facebook
Femminicidio #Cecchettin, #Turetta: "Mi pento ogni giorno di quello che ho fatto" - X Vai su X
Turetta libero a 48 anni, anche senza appello - Nonostante la condanna all’ergastolo, Filippo Turetta, oggi 23enne, potrebbe tornare libero a soli 48 anni. Secondo veronaoggi.it
Omicidio Giulia Cecchettin, Turetta libero a 48 anni anche se non farà appello: tra 9 anni potrà uscire dal carcere con i permessi premio - La Procura generale di Venezia non ha ancora deciso se rinunciare all’appello contro la sentenza di primo grado sull’omicidio di Giulia Cecchettin, dopo la ... Lo riporta ilmattino.it
Femminicidio Giulia Cecchettin: Filippo Turetta rinuncia all’Appello, pubblicata la sua lettera - Filippo Turetta, la lettera manoscritta con cui rinuncia all’Appello e manifesta il suo pentimento. Si legge su notizie.it