Fedez su Chiara Ferragni | Del suo lavoro non ne capisce granché Rapporti pessimi tra le nostre famiglie

Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni dopo la fine del loro matrimonio. Nel suo ultimo libro (L'acqua è più profonda di come sembra da sopra) una parte è dedicata all'imprenditrice digitale: dalle origini del rapporto al tradimento del rapper con Angelica Montini, passando per il caso Pandoro e Sanremo 2023. "Le auguro un futuro luminoso, ma ho dubbi sul suo lavoro. Eravamo mondi diversi destinati a tornare lontani", si legge. 🔗 Leggi su Fanpage.it

