Fedez pubblica il suo terzo libro | Durante il matrimonio con Chiara Ferragni ho frequentato persone insopportabili La politica? Fanno tutti schifo

Fedez torna a raccontarsi, questa volta attraverso la scrittura del suo terzo libro: «L'acqua e più profonda di come sembra da sopra», edito da Mondadori. Nel testo, il rapper torna a parlare del suo rapporto travagliato con l'ex moglie Chiara Ferragni. «Le nostre differenze emergevano come iceberg pronte a far affondare la nave», scrive il cantante. Nave che, guardando all'evoluzione dei fatti, è effettivamente poi affondata. L'artista non ha mai nascosto le difficoltà con gli amici di Chiara e anche in questo libro non è da meno. «Durante il matrimonio ho subito, per osmosi, le frequentazioni di mia moglie.

