Fedez | Mai macchiato di crimini anche se mi capita di frequentare persone che ne hanno commessi

Fedez torna a parlare della rissa con Cristiano Iovino e dei legami con alcuni ultras del Milan. Nel suo libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, parla della sua adolescenza affermando che è stata “terribile. Ho frequentato le peggiori compagnie di Milano. Che erano anche le più belle, per altri versi. Ho collezionato esperienze, ho fatto conoscenze che mi hanno portato dove sono ora. Ma erano ambienti pericolosi”. E ancora: “Se oggi sapessi che mio figlio esce e va a fare quello che facevo io, sarei molto preoccupato per la sua incolumità. I miei mi lasciavano libero e non si rendevano effettivamente conto di cosa facessi: avevano una visione parziale, non sapevano che frequentavo dei giri importanti, un ambiente non molto sano. 🔗 Leggi su Tpi.it

