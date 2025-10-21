C’è spazio anche per un giudizio sulla politica nel nuovo libro di Fedez dal titolo L’acqua è più profonda di come sembra da sopra. Il rapper, infatti, scrive: “Fanno schifo tutti, la politica è quello che è, e la destra forse ha fatto più danni della sinistra (o se la pareggiano). Ma quando puzzi di mer*a quelli di sinistra si allontanano da te, invece quelli di destra, dato che alla puzza di mer*a ci sono abituati, riescono a continuare a rivolgerti la parola, non spariscono. E poi si sanno divertire molto di più degli altri. Sono oggettivamente più simpatici”. Fedez, quindi, afferma che i politici di destra “per quanto siano delle mer*e, sono più pane al pane e vino al vino”, e aggiunge che “se ti devono dire una cosa te la dicono, sono meno melliflui”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fedez: “La politica? Fan tutti schifo. Non ho grande stima di Alessandro Zan, apprezzo di più Adinolfi”