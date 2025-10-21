Fedez parla del matrimonio con Chiara Ferragni nel suo libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra. Non vi sono grandi rivelazioni ma più che altro una riflessione sulle differenza tra il cantante e l’influencer. “Le nostre differenze emergevano come iceberg pronte a far affondare la nave” si legge nel volume. E ancora: “Durante il matrimonio ho subito, per osmosi, le frequentazioni di mia moglie. Avevo accettato passivamente di stare a quel tipo di pensiero lì, di accettare l’architetto superfancy di Milano, quello della moda iperinserito e un’altra serie di figure insopportabili. Una confezione bellissima. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fedez: “Durante il matrimonio con Chiara Ferragni ho frequentato figure insopportabili, dentro puzzavano tutti”