Fedez contro Chiara Ferragni Le persone che frequenta puzzano tutte | parole durissime e dirette
Nel suo nuovo libro autobiografico L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, Fedez ha scelto di mettere tutto a nudo. Senza filtri, senza omissioni. Dall’infanzia complicata fino alla lotta contro il tumore, passando per i momenti più bui, le fragilità psicologiche e la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni. Una relazione che, vista dall’esterno, poteva sembrare perfetta, ma che – come racconta lui stesso – nascondeva crepe profonde. Il rapper svela un disagio mai davvero superato: quello di sentirsi fuori posto nella vita mondana e nelle frequentazioni della ex moglie. Ed è proprio su questo tema che Fedez si lascia andare a parole taglienti, che faranno sicuramente discutere. 🔗 Leggi su Donnapop.it
