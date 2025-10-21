Federico 45 anni è scomparso da due giorni i genitori | Vogliamo sapere se è al sicuro
Federico è scomparso da Parma da domenica 19 ottobre. I genitori, preoccupati per quello che sembra essere un allontanamento volontario, si sono rivolti alla nota trasmissione di Raitre Chi l'ha visto? che ha trattato il suo caso. Al momento della scomparsa aveva una maglietta a manica lunga. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
