Federica Tripoli muore a 32 anni dopo l’incidente in moto | la tenente di vascello salverà 5 vite
Tragedia della strada, la Marina Militare in lutto. Dolore e sgomento nella Marina Militare e nella comunità pugliese di Casamassima: Federica Tripoli, 32 anni, tenente di vascello in servizio sulla fregata Luigi Rizzo di stanza a La Spezia, è morta all’ospedale San Martino di Genova, dove era ricoverata dal 3 ottobre in seguito a un grave incidente stradale. La giovane ufficiale viaggiava in sella alla sua moto quando è rimasta coinvolta in un violento schianto avvenuto nello spezzino. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche: ricoverata in terapia intensiva, ha lottato per due settimane tra la vita e la morte, prima che il suo cuore smettesse di battere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
