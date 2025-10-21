Federalberghi Riccione passa ai raggi X la stagione estiva 130 questionari raccolti dall' osservatorio

Giovedì, 23 ottobre, alle ore 17, presso il Palazzo del Turismo di Riccione, si terrà l’assemblea generale dei soci di Federalberghi Riccione, l’appuntamento annuale dedicato al confronto e all’analisi dei risultati della stagione estiva appena conclusa. Tema centrale dell’incontro sarà la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

