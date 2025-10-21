Federalberghi Riccione passa ai raggi X la stagione estiva 130 questionari raccolti dall' osservatorio
Giovedì, 23 ottobre, alle ore 17, presso il Palazzo del Turismo di Riccione, si terrà l’assemblea generale dei soci di Federalberghi Riccione, l’appuntamento annuale dedicato al confronto e all’analisi dei risultati della stagione estiva appena conclusa. Tema centrale dell’incontro sarà la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Gnassi: "Lo Stato non può intascarsi parte dell’imposta". Federalberghi: "Non siamo un bancomat" - facebook.com Vai su Facebook
Federalberghi Riccione e Rimini contro l'impianto eolico: impatto sul turismo - Gli albergatori di Riccione e Rimini, tramite Federalberghi, si oppongono all'impianto eolico in mare per proteggere il turismo. Riporta ilrestodelcarlino.it