Ilgiornale.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si confonde la realtà con l’agenda dei desideri il rischio è quello di andare a scontrarsi contro il muro. Questo è quello che sta succedendo a una parte dell’opposizione del governo guidato dal presidente del consiglio, Giorgia Meloni, e dalle altre anime del centrodestra. La segretaria dem, Elly Schlein, continua a puntare sul campo largo senza contare che la maggior parte degli italiani ripone fiducia nei confronti della leader di Fratelli d’Italia e delle altre forze della maggioranza. L’ultimo esempio è il sondaggio SWG per il TG La7 che, proprio ieri sera, il giornalista Enrico Mentana ha mostrato ai suoi telespettatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

FdI vola al 31%: il sondaggio promuove Meloni

