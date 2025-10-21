FdI vola al 31% | il sondaggio promuove Meloni
Quando si confonde la realtà con l’agenda dei desideri il rischio è quello di andare a scontrarsi contro il muro. Questo è quello che sta succedendo a una parte dell’opposizione del governo guidato dal presidente del consiglio, Giorgia Meloni, e dalle altre anime del centrodestra. La segretaria dem, Elly Schlein, continua a puntare sul campo largo senza contare che la maggior parte degli italiani ripone fiducia nei confronti della leader di Fratelli d’Italia e delle altre forze della maggioranza. L’ultimo esempio è il sondaggio SWG per il TG La7 che, proprio ieri sera, il giornalista Enrico Mentana ha mostrato ai suoi telespettatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il sondaggio Swg è un colpo secco per la sinistra, Fratelli d’Italia vola al 31 per cento. Sprofonda il M5S - X Vai su X
Scioperi e cortei? Gli italiani presentano il conto alla sinistra: il #sondaggio impietoso. E il centrodestra vola - facebook.com Vai su Facebook
FdI vola al 31%: il sondaggio promuove Meloni - Nel sondaggio SWG per il TG La7 del 20 ottobre 2025 Fratelli d’Italia non solo consolida la propria posizione ma arriva addirittura al 31% ... Da ilgiornale.it
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia vola ma il Pd cresce più di tutti: chi vince - Fratelli d'Italia vola al 31% ma il partito che cresce di più è il Pd, che sale al 22,1% (+0,3%). fanpage.it scrive
Sondaggi: Fratelli d'Italia vola al 31%, sale il PD, passo indietro per il M5s - Nel sondaggio SWG per il Tg di La7 guadagna ancora terreno il partito della premier Meloni, sale anche il Pd, male invece il M5S ... Si legge su it.blastingnews.com