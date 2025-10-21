FdI inchioda Giuseppe Conte | Spaccone chiedi scusa
Della serie: "Per non dimenticare". Dalle opposizioni e in particolare dal Movimento 5 Stelle piovono accuse e critiche sul governo per la manovra approvata in Consiglio dei Ministri e che presto andrà al vaglio del Parlamento. E da Fratelli d'Italia si premurano di ricordare perché la priorità dell'esecutivo dev'essere soprattutto quella di non aggravare debito e deficit. C'è chi parla di investimenti limitati e taglio delle tasse limitato, come fa l'ex premier Giuseppe Conte. E FdI ne sottolinea la "faccia tosta" e la memoria colpevolmente corta. Forse perché la situazione non facile dei conti pubblici e la " mission impossible " del governo Meloni, dal 2022 a oggi dipende proprio dal dissennato dissesto finanziario causato dall'eredità pentastellata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
