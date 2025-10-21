FC 26 SBC Ratings Reload Duo Pick 4 | Scelta tra i Bomber Giménez e Uzun!

Prosegue l’evento Ratings Reload con il rilascio del “Duo Pick 4”! Questa SBC offre una scelta tra due giovani attaccanti con un potenziale di fuoco: Santiago Giménez e Can Uzun. Completa questa sfida in tre parti per assicurarti uno di questi promettenti marcatori! Hai 8 giorni per sbloccarlo. Il Premio Finale: Scegli il Tuo Attaccante (Ratings Reload). Il premio finale è un 1 of 2 Pick (Non Scambiabile) tra due attaccanti potenziati della promozione Ratings Reload: Santiago Giménez (OVR non specificato): Attaccante (ST), noto per la sua efficacia in zona gol.. Can Uzun (OVR non specificato): Attaccante (ST), una giovane promessa. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

