FC 26 SBC Aggiornamento | 5x 80+ Upgrade

Imiglioridififa.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile un nuovo e interessante pacchetto aggiornamento, perfetto per migliorare il tuo club con carte ad alto rating! L’SBC “5x 80+ Upgrade” ti garantisce un pacchetto con ben cinque giocatori Oro Raro con valutazione minima 80 OVR. Questa SBC è utile per riciclare il materiale in eccesso e cercare di trovare carte perfette per le SBC più esigenti. Dettagli e Requisiti dell’Aggiornamento. Ripetibile: Sì, si riattiva dopo 2 giorni (puoi completarla più volte nel corso della settimana).. Durata: 7 giorni.. Premio: 1x Pacchetto 5 giocatori oro rari 80+ (Non Scambiabile). Requisiti Chiave Dettagli Gioc. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 sbc aggiornamento 5x 80 upgrade

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Aggiornamento: 5x 80+ Upgrade

Contenuti che potrebbero interessarti

FC 26 SBC Aggiornamento: 2x 78+ Upgrade - È disponibile un nuovo aggiornamento SBC, perfetto per riciclare i doppioni in eccesso e cercare di migliorare la tua rosa. Si legge su imiglioridififa.com

fc 26 sbc aggiornamentoFC 26 SBC Tour Mondiale: Jack Grealish 85 OVR – L’Ala Tecnica con Doppio PlayStyle++! - L'esterno inglese offre una carta con dribbling d'élite e una versatilità notevole, ... Lo riporta imiglioridififa.com

fc 26 sbc aggiornamentoEA Sports FC 26 app: data di rilascio e come iniziare in anticipo con Ultimate Team - L'app web EA Sports FC 26 dovrebbe essere disponibile a metà settembre 2025, prima del rilascio ufficiale del gioco. Scrive goal.com

Cerca Video su questo argomento: Fc 26 Sbc Aggiornamento