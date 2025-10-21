FC 26 SBC Aggiornamento | 5x 80+ Upgrade
È disponibile un nuovo e interessante pacchetto aggiornamento, perfetto per migliorare il tuo club con carte ad alto rating! L’SBC “5x 80+ Upgrade” ti garantisce un pacchetto con ben cinque giocatori Oro Raro con valutazione minima 80 OVR. Questa SBC è utile per riciclare il materiale in eccesso e cercare di trovare carte perfette per le SBC più esigenti. Dettagli e Requisiti dell’Aggiornamento. Ripetibile: Sì, si riattiva dopo 2 giorni (puoi completarla più volte nel corso della settimana).. Durata: 7 giorni.. Premio: 1x Pacchetto 5 giocatori oro rari 80+ (Non Scambiabile). Requisiti Chiave Dettagli Gioc. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
