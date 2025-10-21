FC 26 | Problemi nella Coppa Argento! Ecco le modifiche di EA per farvi completare gli Obiettivi

Una comunicazione ufficiale diramata dal team di EA SPORTS FC Direct Communication ha confermato le segnalazioni che da giorni circolavano nella community: l’evento World Tour Silver Superstars League sta riscontrando gravi problemi di tracciamento. L’avviso è chiaro: “Siamo a conoscenza delle segnalazioni secondo cui alcune partite non vengono tracciate correttamente nell’evento World Tour Silver Superstars League, impedendo agli utenti di completare gli Obiettivi.” Questo inconveniente stava frustrando molti giocatori, i cui sforzi non venivano riconosciuti dal sistema, rendendo di fatto impossibile sbloccare le ricompense previste. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26: Problemi nella Coppa Argento! Ecco le modifiche di EA per farvi completare gli Obiettivi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Matteo Possamai. . Il Toro vince ma non convince. Toro - Pisa di Coppa Italia finisce 1-0. Pensieri? Problemi rimandati a lunedì e si è evitato uno psicodramma? Uscire sarebbe stato grave. Bene aver passato il turno ma solo un gol contro un Pisa, in 10 e con t Vai su Facebook

EA Sports FC 26 svela i nuovi rating e quello di Yildiz sconvolge Juventus e tifosi: "hanno un problema con me" - Come abbiamo visto, Electronic Arts sta svelando i nuovi rating per i calciatori di EA Sports FC 26, attirando ovviamente diversi commenti, ma la nuova valutazione di Yildiz ha decisamente sconvolto ... Come scrive multiplayer.it

Yildiz valutazione shock, FC 26 lo butta fuori dalla top 11 Juve: "Hanno qualche problema con me" - Sono uscite ufficialmente le card del gioco di calcio più famoso del mondo, FC26 (Football Club 2026), con le skills di ogni calciatore. Segnala tuttosport.com

EA Sports FC 26, la recensione: il gameplay a 2 velocità ha funzionato? - Quest'anno EA Sports FC 26 si divide in due, con l'anima competitiva che continua a inseguire lo spettacolo di FUT e quella realistica pensata per chi gioca offline. Scrive msn.com