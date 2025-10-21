FC 26 Obiettivo Live | Aspiranti – Vinci per Sbloccare Piccoli Pick di Giocatori!

È disponibile il nuovo obiettivo Live "Aspiranti"! Questo evento premia le tue vittorie, offrendo come ricompense diversi Pick a scelta tra giocatori Oro Rari di fascia media, perfetti per rinforzare la tua rosa o completare le SBC. Hai 7 giorni per vincere le 5 partite necessarie nell'evento Aspiranti! Il Premio Finale. Completando tutte e 5 le sfide di vittoria, oltre ai premi intermedi riceverai il soprannome squadra Invincibles. Le 5 Sfide da Completare. Le sfide sono basate sul numero totale di vittorie ottenute nell'evento Live Aspiranti. Le ricompense migliorano con l'aumentare delle vittorie.

