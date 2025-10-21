È disponibile una nuova, rapida ed economica Evoluzione: “Glaciale”! Questa EVO è perfetta per migliorare i giocatori che hanno bisogno di tenere i nervi saldi nei momenti cruciali, potenziando la loro Freddezza e Reattività. Questa Evoluzione è un ottimo investimento da 5.000 Crediti o 100 FC Points ed è ripetibile più volte per potenziare diversi giocatori! Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Costo: 5.000 Crediti o 100 FC Points.. Disponibilità: Circa 22 giorni.. Ripetibile: Puoi completarla 5 volte (Si riattiva dopo 1 giorno).. Requisiti del Giocatore Base: GEN max: 83. Non deve essere: Portiere. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione “Glaciale”: Nervi d’Acciaio per Ogni Ruolo! (Ice Veins)