Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina al via il processo agli attivisti della Mare Jonio

Al via oggi davanti al Tribunale di Ragusa il processo a sei componenti della nave della ong Mare Jonio accusati di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina. Su richiesta della Procura sono stati rinviati a giudizio sei attivisti della ong Mediterranea Saving Humans. Tra questi anche Luca Casarini, dipendente della società (ma che gli inquirenti ritengono esserne amministratore di fatto). Il giudice deciderà sulle questioni preliminari avanzate dalla difesa nella prossima udienza che si terrà il 13 gennaio 2026. La difesa chiede, tra le altre cose, l’estromissione del Viminale come parte civile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al via il processo agli attivisti della Mare Jonio

