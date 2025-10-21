Fausto Barili il tennista-avvocato campione d' Italia over 40 | Ora partecipo ai mondiali con la nazionale
A Fausto Barili l'attestato di merito sportivo del Comune di Viterbo. Il riconoscimento è stato consegnato al tennista, avvocato di professione, per il titolo di campione d'Italia assoluto over 40 conquistato a settembre.La cerimonia si è svolta nella sala d'Ercole di palazzo dei Priori alla. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
