Lo scoop de Il Tempo sui post della candidata di Avs in Campania Souzan Fatayer sta facendo discutere e a chiedere il ritiro del suo nome dalle liste dei candidati è anche il direttore del Tg la 7 Enrico Mentana che su Instagram scrive: "i leader sono due persone perbene mi parrebbe saggio ritirassero la candidatura”. È lei che, come abbiamo rivelato, ha postato sul proprio profilo Facebook un video in cui parla l'ex ambasciatore israeliano in Italia Dror Eydar, accompagnato dalla frase: «Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l'incompleta missione di Hitler». Dai leader Bonelli e Fratoianni ancora non è arrivata una parola di presa di distanza o di condanna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fatayer, dopo lo scoop de Il Tempo anche Mentana chiede il ritiro della candidatura