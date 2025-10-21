Fatayer dopo lo scoop de Il Tempo anche Mentana chiede il ritiro della candidatura
Lo scoop de Il Tempo sui post della candidata di Avs in Campania Souzan Fatayer sta facendo discutere e a chiedere il ritiro del suo nome dalle liste dei candidati è anche il direttore del Tg la 7 Enrico Mentana che su Instagram scrive: "i leader sono due persone perbene mi parrebbe saggio ritirassero la candidatura”. È lei che, come abbiamo rivelato, ha postato sul proprio profilo Facebook un video in cui parla l'ex ambasciatore israeliano in Italia Dror Eydar, accompagnato dalla frase: «Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l'incompleta missione di Hitler». Dai leader Bonelli e Fratoianni ancora non è arrivata una parola di presa di distanza o di condanna. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Paolo Mieli c’è cascato di nuovo. Dopo aver dato della «pompeiana esperta» a Maria Rosaria Boccia, ha definito «una signora in leggerissimo sovrappeso» la palestinese Souzan Fatayer, candidata nella lista di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni regionali Vai su Facebook
Paolo Mieli c’è cascato di nuovo. Dopo aver dato della «pompeiana esperta» a Maria Rosaria Boccia, ha definito «signora in leggerissimo sovrappeso» la palestinese Souzan Fatayer, candidata nella lista di Avs alle Regionali in Campania - X Vai su X
Paolo Mieli si scusa con Souzan Fatayer, dopo averla definita “palestinese in sovrappeso” - Paolo Mieli dopo aver ironizzato sul corpo della candidata palestinese alle Regionali in Campania chiede scusa: “Ho impropriament, ironizzato equivocando ... Da fanpage.it