Fast and Furious 11 | Vin Diesel fornisce un promettente aggiornamento

Dopo mesi di preoccupazioni che l’ultimo capitolo della saga potesse essere cancellato del tutto, Fast and Furious 11 sembra finalmente essere sulla buona strada. La serie principale di film dovrebbe concludersi dopo l’undicesimo capitolo, che riprenderà dal finale sospeso di Fast X, in cui Dom e Little B sono rimasti intrappolati in una delle trappole di Dante, mentre Gisele è tornata dalla morte per salvare Letty e Cipher, e Hobbs, interpretato da Dwayne Johnson, è diventato il nuovo obiettivo di Dante. Nonostante il piano in due parti, però, Fast and Furious 11 ha avuto numerosi problemi di sviluppo negli ultimi due anni, inizialmente sospeso a causa degli scioperi della Writers Guild of America e della SAG-AFTRA, prima di subire un altro ritardo a causa della riscrittura della sceneggiatura. 🔗 Leggi su Cinefilos.it