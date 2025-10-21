Milano, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Ottenere i plasmaderivati richiede "un processo industriale lungo e complesso. Sono farmaci critici, fragili, proprio perché dipendono da una materia prima - il plasma - che può andare incontro a periodi di carenza". Anche per questo motivo "sono stati inseriti dalla Commissione europea nel 2025 nella lista delle 'medicine critiche', allo scopo di garantire il loro approvvigionamento ai pazienti affetti da malattie rare. Durante il Covid la donazione di plasma a livello internazionale è crollata. In Italia la raccolta ha retto abbastanza bene, ma solo nel 2023 si è tornati ai livelli pre-pandemici, con oltre 86 milioni di chili raccolti a livello globale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaceutica, Carugi (Farmindustria): "Plasmaderivati materia prima critica"