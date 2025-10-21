Fare etica con gli algoritmi Mons Paglia | Far nascere un’algoretica

Mons. Vincenzo Paglia ospite del nuovo appuntamento di Open Space, l’hub culturale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Via XX Settembre, 5 Roma), in programma il prossimo 22 ottobre dalle ore 18:30. Per una proposta di bioetica globale, nel tempo dell’I.A. In un’epoca che corre con formidabile rapidità, cresce la necessità di un dialogo che sappia unire la profondità spirituale con la ragione scientifica. Oggi come mai le esigenze morali si muovono su un terreno di dialogo e talvolta di conflitto con gli imperativi della tecnica. Come può nascere una feconda collaborazione tra istanze spesso vissute come contrapposte? A spiegarlo, sarà Monsignor Vincenzo Paglia, Arcivescovo e Presidente Emerito della Pontificia Accademia per la Vita, ospite di Open Space, il communication hub del Consiglio Nazionale degli Ingegneri pensato come ponte tra l’ingegneria e i grandi temi della contemporaneità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

