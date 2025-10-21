Fare chiarezza sulla sinistra e Hamas Dopo l' inchiesta de Il Tempo l' interrogazione di Italia Viva
Dopo l'inchiesta de Il Tempo sui legami tra Hamas, i gruppi ProPal e la sinistra, arriva anche la richiesta di fare chiarezza da parte di Italia Viva. Ecco quindi, che il senatore Ivan Scalfarotto ha deciso di presentare un'interrogazione parlamentare al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi: «Organi di stampa riportano l'allarme da parte di esperti di terrorismo e di gruppi islamici sulle preoccupanti infiltrazioni all'interno del nostro Paese delle milizie di Hamas, con annessi diversi simpatizzanti. Si ricorda, infatti, come durante manifestazioni cosiddette “Pro-Pal” avvenute in Italia, si siano visti sventolare striscioni con lo slogan “dal fiume al mare”, inneggiando quindi la negazione dell'esistenza dello Stato di Israele, oppure manifesti che sventolavano la bandiera verde di Hamas, accanto a una gialla di Hezbollah». 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Ottobre è il mese rosa: un'occasione per fare chiarezza e parlare di prevenzione. Sul tumore al seno circolano ancora tante convinzioni sbagliate che possono confondere o, peggio, ritardare i controlli. Nella Giornata Internazionale contro il Cancro al Seno - facebook.com Vai su Facebook
Sui social rimbalzano malumori, ma bisogna fare chiarezza sul punto di partenza e su una notizia solo parzialmente vera - X Vai su X
Dopo l'inchiesta de Il Tempo l'interrogazione di Italia Viva: "Fare chiarezza sulla sinistra e Hamas" - Dopo l’inchiesta de Il Tempo sui legami tra Hamas, i gruppi ProPal e la sinistra, arriva anche la richiesta di fare chiarezza da parte di ... iltempo.it scrive
Meloni abbassa i toni a modo suo: "La sinistra italiana è più fondamentalista di Hamas" - La premier chiude la campagna elettorale in Toscana: "Non ci facciamo fare la morale da una sinistra più radicalizzata" che pratica "il ... Scrive huffingtonpost.it
L'inchiesta de Il Tempo in Senato, l'appello di FdI alla sinistra: "Chiarite i legami con Hamas" - L’inchiesta de Il Tempo sui legami tra la sinistra italiana e uomini ritenuti di Hamas in Italia finisce al Senato grazie a un’iniziativa del presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan ... Si legge su iltempo.it