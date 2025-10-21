Fare chiarezza sulla sinistra e Hamas Dopo l' inchiesta de Il Tempo l' interrogazione di Italia Viva

Dopo l'inchiesta de Il Tempo sui legami tra Hamas, i gruppi ProPal e la sinistra, arriva anche la richiesta di fare chiarezza da parte di Italia Viva. Ecco quindi, che il senatore Ivan Scalfarotto ha deciso di presentare un'interrogazione parlamentare al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi: «Organi di stampa riportano l'allarme da parte di esperti di terrorismo e di gruppi islamici sulle preoccupanti infiltrazioni all'interno del nostro Paese delle milizie di Hamas, con annessi diversi simpatizzanti. Si ricorda, infatti, come durante manifestazioni cosiddette “Pro-Pal” avvenute in Italia, si siano visti sventolare striscioni con lo slogan “dal fiume al mare”, inneggiando quindi la negazione dell'esistenza dello Stato di Israele, oppure manifesti che sventolavano la bandiera verde di Hamas, accanto a una gialla di Hezbollah». 🔗 Leggi su Iltempo.it

