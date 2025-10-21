Arezzo, 21 ottobre 2025 – La Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo presenta dal 22 ottobre 2025 al 22 febbraio 2026, la mostra Fantasie Déco. Opere dalla collezione d'arte di Fondazione CR Firenze organizzata e promossa dalla Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, con la Fondazione CR Firenze e il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e del Comune di Arezzo. L'esposizione, a cura di Lucia Mannini, presenta per la prima volta al pubblico oltre cento opere su carta, libri illustrati e sculture in ceramica, provenienti dalla raccolta d'arte di Giuliano Ercoli (1940-2023), uno tra i maggiori studiosi e conoscitori italiani della grafica internazionale tra Art Nouveau e Art Déco, da poco confluita nella collezione di Fondazione CR Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Fantasie Déco» le opere dalla collezione d'arte di Fondazione Cr Firenze a Casa Bruschi