Fantasie Déco a Casa Bruschi oltre cento opere per la prima volta esposte al pubblico
Oltre cento opere su carta, libri illustrati e sculture in ceramica per la prima volta esposte al grande pubblico. Si chiama “Fantasie Déco. Opere della collezione d'arte di Fondazione Cr di Firenze” la mostra che da domani, mercoledì 22 ottobre, fino a domenica 22 febbraio 2026 sarà visitabile. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
