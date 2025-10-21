Fallout 2 | Lucy ed il Ghoul nella foto di Empire

Empire Magazine ha svelato una foto esclusiva della seconda stagione di Fallout, la serie di successo di ritorno su Prime Video. I primi acclamati episodi di Fallout hanno scandito il passo, mostrato le enormi potenzialità e dato lustro ai veri protagonisti della serie, tra questi spiccano senza dubbio Lucy (Ella Purnell) ed il Ghoul (Walton Goggins) che, guarda caso, sono anche i protagonisti del nuovo esclusivo scatto dalla seconda stagione. “ A volte, è come se stessero facendo un viaggio in auto da amici “, ha svelato la Purnell a Empire. “ E altre volte, sono completamente in guerra. Cercano di influenzarsi a vicenda e vedere chi contagia chi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

