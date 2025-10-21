Facciamo luce sui progetti del Pnrr

Veronasera.it | 21 ott 2025

Il Coordinamento provinciale e il Presidio veronese di Libera unitamente ad Avviso Pubblico organizzano un incontro pubblico destinato a tutta la cittadinanza, agli Ordini professionali, agli studenti universitari per offrire un panorama chiaro e trasparente dei progetti finanziati nel Veronese. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

