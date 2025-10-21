Faccia a faccia con un branco di cinghiali | Per puro miracolo l’episodio non si è tramutato in tragedia

Che le "invasioni" di veri e propri branchi di cinghiali si verifichino quotidianamente ovunque è un fatto assodato. Meno frequentemente accade però che questi animali, pericolosi in quanto potenzialmente aggressivi, si trovino a tu per tu con un gruppo di persone, ad un metro di distanza. E'. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

