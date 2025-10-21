Fabregas rasenta il comico con i discorsi in inglese post-partita ma va virale sui social Telegraph

Il Telegraph dedica un articolo ai discorsi degli allenatori post-partita, che stanno diventando sempre più frequenti. Il quotidiano inglese fa riferimento a quello di Cesc Fabregas dopo la vittoria del Como contro la Juventus. La vittoria del Como sulla Juventus e il discorso di Fabregas. Secondo il Telegraph: Il discorso appassionato del tecnico rasenta il comico, ma diventa virale sui social. Uno shock in Serie A domenica, quando la potente Juventus ha perso 2-0 a Como, il cui stadio è più piccolo di quello dell’Halifax Town. La Juventus, in un’epoca di ricostruzione, non può competere con un patrimonio netto combinato di 36 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Fabregas rasenta il comico con i discorsi (in inglese) post-partita, ma va virale sui social (Telegraph)

