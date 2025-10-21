F1 un' edizione 4K UHD con video e audio da paura per essere davvero in pista con Brad Pitt
L'edizione 4K UHD targata Warner del film a tutta velocità con Brad Pitt presenta una qualità sbalorditiva: immagini e sonoro regalano allo spettatore la sensazione di essere in pista. Buoni anche gli extra. Un film che celebra uno sport e un intero movimento, non solo i campioni del motore ma anche il glamour e le pailette che girano attorno al mondo dei gran premi. F1 è tutto questo ma è soprattutto un gran film di intrattenimento, uno di quei drammi sportivi forse un po' scontati nella retorica e nella narrazione, ma comunque da seguire appassionatamente rapiti dalle scene spettacolari. E da rivivere adesso anche dal divano di casa grazie alla folgorante edizione in 4K UHD targata Warner Bros Home Entertainment appena uscita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
