F1 oggi il Mondiale di Räikkönen diventa maggiorenne La Ferrari non festeggia da 18 anni e l’astinenza si allunga

Oggi è il 21 ottobre, tanti auguri al titolo iridato di Kimi Räikkönen, che “ diventa maggiorenne ”. Dunque, il Mondiale conquistato esattamente 18 anni fa dal finlandese a bordo della Ferrari può finalmente votare e soprattutto dedicarsi liberamente alle bevande alcoliche, onorando a dovere il papà. Buttiamola sul ridere, perché se si fosse ferraristi ci sarebbe da piangere. I sostenitori della Rossa possono solo festeggiare le ricorrenze, ormai. Anzi, per fortuna che quel 2007 si concluse con un finale rocambolesco, nel quale Iceman ebbe modo di coronare la rimonta più clamorosa nella storia della F1 (perché recuperare 17 punti in due gare quando ne restavano sul piatto 20 è – e rimarrà – un’ impresa epica ). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, oggi il Mondiale di Räikkönen “diventa maggiorenne”. La Ferrari non festeggia da 18 anni e l’astinenza si allunga

